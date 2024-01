L’autovelox dell’Adriatica finisce sul tavolo del Prefetto

Nel mirino, come detto, l’autovelox installato dallo scorso mese di maggio sulla Statale Adriatica, alla fine del cavalcavia che in direzione da Rimini porta a Cervia. Lilly Giordano, a capo di un movimento spontaneo di cittadini, contesta la collocazione di quel rilevatore di velocità e chiede che venga spostato in un’altra posizione.

Per questo, la settimana scorsa – dopo aver avuto anche un incontro in Comune – si è recata in prefettura a Forlì, dove ha depositato un esposto in cui chiede formalmente di indagare sul corretto montaggio dell’autovelox. Dagli uffici prefettizi le hanno comunicato che contatteranno l’Anas, la società proprietaria della Statale Adriatica, per verificare che il rilevatore sia posizionato correttamente, omologato e montato a norma.