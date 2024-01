Mercoledì al circolo Arci di Borella si parla di cibo e salute

Sensibilizzare e aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche è l’obiettivo di questo ultima conferenza.

Quali cibi è bene avere sulle nostre tavole e quali no? Quali sono quindi le indicazioni alimentari da seguire per mantenersi in forma e in salute?

Di questo se ne parlerà con la Dott.ssa Mariana Navarro, dietista presso il Dipartimento di Sanità Pubblica-Cesena AUSL della Romagna.