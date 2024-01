Un incontro pubblico sull’amministratore di sostegno

Il Comitato di Zona di Ponente-Zadina organizza per martedì 20 febbraio (ore 16), alla sala convegni del Museo della Marineria in via Armellini a Cesenatico, un incontro pubblico sul tema “L’amministratore di sostegno e la tutela legale delle persone fragili”.

Relatore sarà Giovanni Brugnera, avvocato del foro di Forlì Cesena ed amministratore di sostegno, nonché componente del comitato di zona con l’incarico di vicepresidente.

L’incontro ha soprattutto lo scopo di far conoscere meglio alla cittadinanza la figura dell’amministratore di sostegno, introdotta in Italia giusto vent’anni fa, con la Legge 9 gennaio 2004 n.6, che ha innovato in materia il codice civile.