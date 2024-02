Venerdì 1° febbraio (dalle ore 16), al Museo della Marineria di Cesenatico, l’Università per gli Adulti organizza la conferenza pubblica di Silvia Togni dal titolo “Il Romagnolo che fa acqua da tutte le parti”.

Silvia Togni, nata a Ravenna nel 1976, è interprete e traduttrice di formazione. Svolge l’attività di insegnante e guida turistica dal 2000 e, dal 2012 ad oggi, ha pubblicato due libri illustrati per ragazzi e due per adulti. Il primo intitolato “Il Cammino delle Pigne” (2016) mentre il secondo riguarda le traduzioni in dialetto romagnolo della Divina Commedia “Dante, fata cumégia” (2021). Collabora con l’Istituto Friedrich Schurr scrivendo per il periodico “La Ludla” e altre riviste di cultura locale.