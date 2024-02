Lo dice la Regione: il 2023 è stato un anno record per il turismo

I numeri sono stati presentati dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dall’assessore al turismo Andrea Corsini, che sottolineano come i numeri da record siano arrivati in un anno segnato dall’alluvione e nonostante le tensioni internazionali, che non hanno impedito di aumentare l’internazionalizzazione del turismo sul territorio. E il settore è sempre più rilevante per l’economia regionale. L’obiettivo al 2030, spiegano, è quello “di raggiungere il 16% del Pil e posizionare l’Emilia-Romagna come regione turistica leader in Italia”.