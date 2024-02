Maltrattamenti in famiglia, in Provincia un caso al giorno

“Ogni segnalazione – scrive l’Arma in una nota stampa – è motivo di attenta riflessione che viene rivolta nei confronti della vittima che, suo malgrado, sta vivendo una forte situazione di disagio”.

Dall’inizio dell’anno i reparti territoriali dell’Arma di Forlì-Cesena, da sempre sensibilizzati dai loro Comandanti, sono intervenuti in 29 casi di maltrattamenti in famiglia (talvolta anche aggravati dalla presenza di minori) a seguito dei quali è stato attivato il c.d. “codice rosso” per la maggior parte di questi ed, in alcuni casi, è stato necessario anche ricorrere alle cure ospedaliere.