Nella discoteca spacciatori all’ingresso e “buttafuori” abusivi

Giunti all’interno, gli investigatori della Squadra Mobile hanno subito notato un giovane, nei pressi dell’ingresso, chiedere a un ragazzo: “Ti serve la roba?”. L’uomo è stato subito controllato dai poliziotti e portato fuori dal locale: apparso molto agitato, mostrava un piccolo borsello che conteneva alcuni piccoli involucri in cellophane, riferendo trattarsi di caffeina che stava “spacciando per droga” agli avventori del locale.

Il controllo è stato approfondito con la perquisizione sul posto che ha consentito di rinvenire complessivamente 19 involucri in cellophane, contenenti sostanza in polvere di colore bianco, unita ad altra sostanza cristallina. In Questura l’esito dell’esame narcotest svolto dalla Polizia Scientifica ha dato riscontro per cocaina soltanto per uno degli involucri. Il giovane è stato quindi sanzionato in via amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale e segnalato alla locale Prefettura.