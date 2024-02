Proseguono i lavori alla scuola di viale Torino: cantiere chiuso entro il 2024

La scuola – progettata per ospitare 250 alunni con dieci aule, spazi comuni, spazi per la segreteria, una nuova palestra con un campo da gioco regolare per basket e pallavolo – vedrà il termine dei lavori entro il 2024.

Contestualmente l’ufficio scuola, insieme ai progettisti, sta lavorando per la scelta degli arredi, un’altra parte fondamentale per l’ecosistema scolastico. Allo stesso modo sono nel vivo anche le operazioni per tutte le dotazioni dell’area esterna e per il verde che andrà a rendere l’area un gioiello nel cuore di Cesenatico.