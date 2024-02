Cuore Cesena: la decide Shpendi all’ultimo giro di lancette

Doveva essere Davide contro Golia e, invece, la Fermana, si è saputa dimostrare avversaria di livello in un Manuzzi spettrale senza tifosi.

Il primo squillo del match arriva dopo solo due minuti con Adamo che dalla destra disegna un cross per Kargbo, che impatta la sfera di testa ma spedisce alto. Il copione si ripete dopo 3 minuti ma sulla corsia laterale opposta: questa volta è Kargbo a mettere il traversone in mezzo che rischia di finire in porta dopo un tocco maldestro da parte della difesa avversaria.

Al 20esimo del primo tempo la partita cambia: il protagonista è sempre Kargbo che questa volta si lancia in un dribbling complicato e viene messo brutalmente a terra. L’urlo di dolore del sierraleonese rimbomba ancora di più nel Manuzzi vuoto e il verdetto del contrasto pare evidente sin da subito: cambio forzato per Toscano e fiato sospeso per le condizioni del fantasista in maglia numero 10. Al termine dei 90 minuti sarà proprio il mister bianconero a mettere in guardia la stampa sull’entità dell’infortunio: ‘’Ha avuto una forte distorsione, rimane in dubbio per la prossima gara’’.

Dunque fuori Kargbo dentro Corazza, che fatica ad incidere come il compagno di reparto e il risultato è un primo tempo piatto, dove gli ospiti puntano a non prenderle più che a darle e il Cesena non trova i pertugi adatti a ferire la retroguardia nemica. Il più famelico sembra essere, come sempre, Emanuele Adamo che al 39esimo suona la carica con un siluro dalla distanza che Furlanetto devia sopra la traversa. Si chiudono così i primi 45 minuti di azione.