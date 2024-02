Dall’idea di un’azienda riminese nasce la musica Green di Betobahia

In compagnia del manager ed imprenditore riminese Luca Picchio, il vulcanico cantautore si è recato personalmente nel cuore della foresta vergine e selvaggia nella provincia di Manaus per supportare un progetto di sensibilizzazione ambientale finalizzato a salvare l’Amazzonia dalla deforestazione. Lo spunto gli è stato offerto proprio da Luca Picchio, promotore – con la sua azienda riminese let it Trees – di un’iniziativa che, attraverso l’acquisizione di diversi terreni, si propone di riforestare le zone distrutte dall’uomo o comunque in sofferenza ambientale.

“Durante il mio soggiorno nella zona di Presidente Figueredo, un paesino in mezzo alla foresta a 160 km a nord dalla capitale di Manaus – spiega Beto – ho potuto constatare con i miei occhi quanto siano gravi e devastanti i danni provocati dall’uomo. Per fare spazio indiscriminato a coltivazioni ed allevamenti si rischia di distruggere, per sempre, questo meraviglioso paradiso naturalistico”.

E così, toccato nel profondo da questa emergenza planetaria, Betobahia ha deciso di mettere in musica alcuni versi ispirati dal cuore per rendere omaggio ai tanti momenti vissuti in Amazzonia a contatto con le tribù e le persone indigene che popolano, da milioni di anni, queste regioni ormai in pericolo.