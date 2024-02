Bonus per i lavoratori notturni: cos’è e come funziona

A chi spetta?

Tale trattamento spetta ai lavoratori delle strutture turistico ricettive, termali e di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, ristoranti, bar, terme…).

Il bonus è calcolato nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. La somma NON costituisce reddito per il lavoratore e NON sarà soggetta a contributi e Irpef.

Condizione per poter attribuire il beneficio è che il lavoratore abbia conseguito un reddito imponibile nell’anno 2023 inferiore a 40.000 euro. Tale limite deve essere autocertificato con apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.