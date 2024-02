Ci sarà tanta Cesenatico sul palco del Festival di Sanremo

Al 74esimo festival di Sanremo ci sarà anche un po’ di Cesenatico. Lo fa sapere il sindaco Matteo Gozzoli con un comunicato stampa.

“Domani, mercoledì 7 febbraio, il presentatore e direttore artistico Amadeus accoglierà un omaggio a “Romagna Mia” per i 70 anni del brano immortale scritto dal maestra Secondo Casadei nel 1954. L’Ariston si trasformerà in una vera e propria balera con l’anima tradizionale a coniugarsi con le muove generazioni – si legge nel comunicato -. Tanta Romagna ma anche tanto Cesenatico: Mirko Casadei sarà la voce dell’inno scritto da Secondo e poi reso celebre in tutta Italia dal padre Raoul scomparso nel 2021. Insieme a lui e ai suoi musicisti l’orchestra Gen Z “Santa Balera” e cinque coppie di ballerini che ricreeranno all’interno dell’Ariston e in diretta su Rai 1 l’atmosfera romagnola. Uno di questi ballerini sarà Edoardo Silvi, talentuoso ventunenne di Sala di Cesenatico che corona così un sogno arrivando su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia. In coppia con lui ballerà Beatrice Biondi di Rimini. I due nei giorni scorsi hanno incontrato il sindaco Gozzoli per un in bocca al lupo in vista della grande avventura”.