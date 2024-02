Turismo, il 28 marzo riapre il parco di Mirabilandia

La stagione 2024 di Mirabilandia prenderа’ il via giovedi 28 marzo e si concluderа’ domenica 3 novembre. Anche quest’anno sarа possibile utilizzare – grazie alla partnership con Scalapay – i servizi con la formula buy now, pay later (compra ora e paga successivamente) per una dilazione della spesa per gli abbonamenti e i soggiorni con formula Parco+Hotel.