“Una donna di coraggio” diventa Cavaliere della Repubblica

E proprio nella parole di Georges, un bimbo africano che Lorena ha in affido, si cogli il significato di questo importante conferimento: “Buongiorno nonna, come stai? I tuoi consigli giornalieri mi danno una carica di gioia. Donna forte, donna di coraggio, donna di gioia e severità. Il mio eroe sei diventata, una donna che fa brillare di mille luci il sole del mio cuore. Il mio animo non ha occhi, ma sente il tuo calore materno. Sei stata per me una mamma, un papà e anche di più: sei stata il mio angelo custode fino ad oggi. Grazie di avermi dato l’affetto che oggi sto distribuendo e la volontà di andare avanti senza guardarsi indietro, ripetendosi ‘tutto andrà per il meglio’. Grazie a te posso dirlo all’infinito. Nonna grazie a te posso vivere sotto un sole che non si spegne mai e questo sole è il tuo affetto. Bacioni e buona domenica”.