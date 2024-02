Un’azienda di Cesenatico vigilerà sulla sicurezza del Festival di Sanremo

“Quando si lavora per eventi di questa portata – evidenzia Luca Alpini, socio di Securitaly – bisogna garantire dispositivi affidabili, di facile utilizzo e in grado di operare velocemente. Gli oltre duemila spettatori di Sanremo, infatti, arriveranno a teatro in un arco temporale molto ridotto e quindi, per evitare le file, servono procedure efficienti ma anche veloci”.

“Il Festival di Sanremo – spiegano gli altri titolari di Securitaly Stefano Della Chiesa e Roberto Terranova – per ciò che rappresenta e per la complessità logistica della sua organizzazione è sempre un’occasione speciale. Siamo però ormai abituati ai grandi eventi perché, solo negli ultimi anni, ci siamo occupati dell’Eurovision di Torino, del G20 di Bari, Brindisi e Matera, del G20 di Roma, dell’OMC Med Energy Conference di Ravenna e delle maratone di Roma e Milano. Abbiamo uno staff collaudato e dispositivi affidabilissimi, per cui siamo convinti che, anche stavolta, saremo all’altezza della situazione”.