Giordano Conti presenta le “Storie di romagnoli nel mondo”

L’arco temporale va dal XV al XX secolo: da quel Battista da Imola che nel Quattrocento si avventura nel mitico regno del Prete Gianni (il leggendario monarca dell’Oriente cristiano che appare nelle tradizioni storico-geografiche del Medioevo) al forlivese Silvio Zavatti, esploratore a metà Novecento in Artide e in Antartide; dagli evangelizzatori che si spingono ai quattro angoli del mondo, al nostro concittadino Giovanni Succi, il digiunatore giramondo, che Cesenatico ha ricordato dedicandogli una via nella zona di Ponente, a Luigi Maria Ugolini archeologo di Bertinoro che portò alla luce la nuova Troia a Butrinto in Albania, importante colonia cesariano-augustea ricordata anche nell’Eneide virgiliana, fino a poeti, attori e trasvolatori che nel secolo scorso partono dalla Romagna in cerca dell’ispirazione e del successo. Questo libro stupirà il lettore, per il fascino suscitato dalle sue storie e per le innumerevoli sorprese che ad ogni pagina accendono la nostra meraviglia.