Gli “Angeli Neri” di Cesena piangono il loro presidente Dario Fantini

Il Consiglio Direttivo e i soci del Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” danno la triste notizia della prematura scomparsa del loro presidente Dario Fantini.

Impegnato nel mondo del volontariato della Protezione Civile per oltre 40 anni, sommozzatore esperto e attento, Dario Fantini è sempre stato un punto di riferimento per le attività emergenziali e tecniche svolte, sia a livello locale che nazionale, guidando il Centro Soccorso Sub “R. Zocca” ODV per lunghi anni, come presidente e socio operativo, costantemente presente sugli scenari fino agli ultimi interventi dell’emergenza alluvione del maggio 2023.