Il Pagellone del Festival di Sanremo (senza sconti per nessuno)

Clara – Diamanti Grezzi (voto 5,5) La ragazza si farà, anche se ha le spalle strette. Lei è bellissima. La canzone un po’ meno.

Annalisa – Sinceramente (voto 7,5) Forse non riuscirà a vincere il ‘suo’ Festival. Forse. Di sicuro, questo nuovo tormentone, ci accompagnerà sino all’estate.

Mahmood – Tuta gold (voto 9) Sonorità urban ed etniche sapientemente mischiate. Ritornello che ti entra in testa. Io lo farei vincere subito, ma difficilmente centrerà il tris.

Diodato – Ti muovi (voto 7,5) Altro ex vincitore che si è rimesso in gioco in Riviera. Grande eleganza. Grande stile. Certo, Fai Rumore era di un’altra categoria. Comunque da podio

BigMama – La rabbia non ti basta (voto 4) Finisce la sua esibizione in lacrime. Il sottoscritto aveva cominciato a piangere (dalla disperazione) già a metà della sua dimenticabilissima canzone.

Loredana Berté – Pazza (voto 6) Dopo la prima serata è prima in classifica. Più per la sua (grande) storia che per la qualità di questo pezzo rock. Mito vivente.

Geolier – I p’me, tu p’te (voto 5) La canzone sarà un successo. Soprattutto al Sud. A me però, questo pezzo cantato in napoletano, ha lasciato poco. Quasi nulla.

Angelina Mango – La noia (voto 7) Ma quale noia? La figlia di Mango, con la sua cumbia, non annoia nessuno. E pare già una veterana di Sanremo. E se arrivasse tra i primi tre? Probabile.

Emma Marrone – Apnea (voto 7,5) Osa, l’Emma Nazionale. Tanto. Tantissimo. E il risultato finale è ottimo. Un po’ Viola Valentina e un po’ Claudia Mori. Con le si balla…

Renga & Nek – Pazzo di te (voto 5) A proposito di rischio. Francesco e Filippo non rischiano nulla. Rassicuranti, sì. Ma troppo prevedibili. E scarichi.

Mr. Rain – Due altalene (voto 6) La sorpresa dell’ultimo festival sbarca in Riviera per cercare il bis. Ma il pezzo dell’altro anno era tutta un’altra cosa.

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole (voto 5) Il re del reggaeton abbandona la sua zona di confort e si butta sull’elettronica. Fred, un consiglio: la prossima volta buttati sul liscio.

Bnkr44 – Governo Punk (voto 7,5) Una certezza: non siamo davanti ai nuovi Beatles. Detto questo: pezzo caotico fresco e coinvolgente. Rivelazione.

Gazzelle – Tutto qui (voto 9) Flavio (grande nome il suo…) fa Flavio. Senza trucchi ed inganni. Pezzone. Emozioni a go go. Per me il migliore. Con Mahmood.

Dargen D’Amico – Onda alta (voto 6,5) Scopiazza pure lui l’ultima sua hit sanremese Dove si Balla. Attenzione: non è un brano leggero. Anzi

Rose Villain – Click boom! (voto 7) – Oh, sempre figa la Rose. Sempre. Poi la sua canzone, che parte piano e che poi dopo un minutino esplode. Con brio.

Santi Francesi – L’amore in bocca (voto 5,5) – Una mia collega dice che questa canzone spacca. A me, al momento, questi due hanno spaccato solo gli zebedei. Bellini, eh. Ma leggerini.

Alfa – Vai! (voto 6) Piace a mia moglie, questo baldo giovane. Dunque, per lui, c’è la sufficienza. A parte gli scherzi: pezzo fresco, da radio

Il Tre – Fragili (voto 6) Gli avrei dato 5, a questo qui. Però suvvia: non posso dare l’insufficienza a uno che è stato buttato sul palco alle 2 di notte. Sei a lui e 4 ad Amadeus.