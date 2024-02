Lo youtuber Davide de Biasio ci svela “Lo spazio tempo in un bicchiere”

Le prevendite sono disponibili su vivaticket a questo link: https://bit.ly/spaziattorcigliati

La biglietteria del Teatro aprirà alle 19.30 il giorno dell’evento. Lo spettacolo, in collaborazione con Sillaba, fa parte della stagione invernale della rassegna del Teatro Comunale e ha come partner sistemifotovoltaici.com e Radio Studio Delta.

Biografia Davide de Biasio

Davide De Biasio è nato a Palmanova nel 1996. Dopo aver ricevuto una Laurea magistrale in Theoretical & Mathematical Physics dalla Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) e dalla Technische Universität München (TUM), ha conseguito un dottorato di ricerca in teoria delle stringhe presso il Max Planck Institute for Physics, che lo ha portato a pubblicare su riviste specializzate in fisica teorica delle alte energie. Gestisce il progetto di divulgazione scientifica Spazi Attorcigliati, originariamente limitato all’omonimo canale YouTube e poi sviluppatosi in numerose iniziative parallele, tra cui monologhi teatrali, podcast e articoli divulgativi. Ha contribuito, nel 2020, al documentario “Il favoloso mondo della fisica quantistica”, trasmesso su Focus TV. È co-autore, con Roberto Mercadini, del podcast Audible Original “Il giro della fisica in 12 mondi” e membro del comitato di divulgazione dell’International Society for Quantum gravity (ISQG).

