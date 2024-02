Spaccata notturna da 50mila euro all’Ottica Vision sul lungomare Carducci

Spaccata notturna da 50mila euro nel negozio “Ottica Vision” sul lungomare Carducci. Un colpo spettacolare messo a segno da una banda di professionisti, non certo dal balordo di turno in cerca di qualche spicciolo. La dinamica, infatti, non sembra per nulla improvvisata: i malviventi hanno rubato una Fiat 500 lì nei pressi e poi l’hanno utilizzata come “ariete” sfondando le vetrine e raccattando piu’ occhiali possibili. E cosi’, visto il valore di molti modelli firmati, alla fine l’ammanco sfiora – come detto – i cinquantamila euro.