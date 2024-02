Gaia Morara: “Il Natale 2023 è andato oltre ogni aspettativa”

“Nell’analisi dei numeri di questa stagione – e’ il commento dell’assessore Gaia Morara – non possiamo prescindere da considerare l’alluvione. Cesenatico non ne è stata colpita in maniera severa e tragica come altre destinazioni vicini, ma c’è stato un innegabile impatto sulla stagione estiva e i numeri ne hanno risentito. Tutto questo però è stato compensato da un ottimo mese di settembre con le attività ricettive e i ristoranti che hanno portato avanti lo sforzo di rimanere aperte più a lungo anche per sfruttare l’onda dei tanti eventi sportivi che si sono dovuti svolgere giocoforza a fine stagione”.