Inizia Exit, un viaggio per giovani in crescita e genitori saggi

“Ci auguriamo che anche i ragazzi e le ragazze vengano ad ascoltare tematiche che interessano anche loro – afferma la Responsabile del Centro per le famiglie Milena Mami . Il nostro intento è quello di connettere genitori e figli che vivono alcune difficoltà ognuno dalla loro posizione, quella di genitore o quella di figlia/o. La scelta dei relatori è ricaduta per questo anche su esperti giovanissimi come Riccardo Camarda o ancora come la filosofa Maura Gangitano che getterà un ponte tra le generazioni”.

«Siamo molto contenti di ospitare a Cesenatico questo ciclo di appuntamenti rivolti ai giovani e ai loro genitori: abbiamo il dovere di ascoltarle queste generazioni e di farlo meglio di così – afferma il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli -. Anche le amministrazioni, e in questo caso l’Unione Rubicone e Mare, devono impegnarsi per fornire gli strumenti più adeguati e di livello. Penso che questo programma lo sia».

“Prendersi un bel tempo per mettersi in ascolto: questa è la proposta del nostro Centro per le famiglie, sempre allineato con quello che succede intorno – afferma il Presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini -. Questo progetto offre ai genitori strumenti per codificare i linguaggi dei figli, che talvolta fatichiamo a comprendere e che anche come comunità è importante conoscere e riconoscere. Ringrazio il Centro per le famiglie, capace di stimolarci ogni volta e di spingerci avanti”.

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare e il sostegno della Regione Emilia Romagna. Inizio ore 20,30 salvo dove diversamente specificato. Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Info e contatti: Fb Centro Famiglie Asp Rubicone, Instagram centrofamiglieaspdelrubicone; tel. 0541 943595, mob. 333 1897036, e-mail: segreteriacfp@aspdelrubicone.it.