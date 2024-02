“Pantani non fu ucciso”: anche la terza indagine verso l’archiviazione

Una morte che ha fatto discutere per anni, alimentando le ipotesi piu’ bizzarre. Per la famiglia, pero’, c’erano troppe zone d’ombre e anche diverse piste da approfondire. Malgrado centinaia di migliaia di euro investiti in spese legali, pero’, anche questa indagine – la terza della Procura di Rimini – e’ destinata a spegnersi. E’ in arrivo, infatti, una nuova richiesta di archiviazione e, per l’ennesima volta, viene esclusa la pista dell’omicidio.