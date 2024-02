Pisciatello, Cesuola e Rigossa: lavori per 110 mila euro 

Un cantiere ultimato a Cesenatico, sul torrente Pisciatello, e due che hanno preso il via nei comuni di Cesena e Longiano, lungo i torrenti Cesuola e Rigossa.

Dopo l’alluvione del maggio scorso, non si fermano gli interventi per mettere in sicurezza i corsi d’acqua del cesenate: opere fondamentali per la sicurezza idraulica, ma che consentiranno anche la riapertura di tratti di piste ciclabili resi inagibili dall’alluvione.