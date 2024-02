“Il gelato di Jessica” porta l’anima della Colombia a Cesenatico

E per diffondere un messaggio legato alla cultura del recupero, con la buccia delle fave di cacao (un prodotto solitamente di scarto), Jessica creerà un prelibato infuso da utilizzare per realizzare il nuovo gusto di sorbetto che verra’ assemblato con la massa e lo zucchero. Una creazione semplice, senza l’aggiunta di ulteriori ingredienti, proprio per preservare il sapore del cacao puro: “Con le fave di cacao colombiane – spiega Jessica – si produce il cioccolato piu’ buono e piu’ sano del mondo. Il sorbetto ‘Alma de Colombia’ sara’ solo una piccola anteprima di una nuova linea di prodotti che, dalla prossima primavera, produrremo in esclusiva proprio con questa pregiata materia prima che importeremo direttamente dalla Colombia. L’invito e’ quello di venire a trovarci nella gelateria di Cesenatico per degustare un piccolo assaggio di questa prelibatezza esclusiva”.