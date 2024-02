Lavori in vista per il molo transennato: riapertura a primavera 2025?

Restyling in vista per il molo di Cesenatico che, da tempo, e’ transennato e dunque inaccessibile ai pedoni. Uno scorcio a cui molti cittadini sono affezionati e che, in questi mesi, ha sollevato diverse proteste. Gli uffici comunali stanno predisponendo la gara d’appalto sostenuta da 1,5 milioni della Regione che serviranno per sistemare la banchina di Levante ma anche un tratto sul lato opposto.