La Socim non si arrende: “La scuola di viale Torino doveva essere già aperta”

“Dopo l’estromissione della scrivente Socim – scrive in una nota De Rosa – la scuola di viale Torino avrebbe dovuto essere ultimata 445 dopo l’avvio dei lavori, il cui nuovo contratto è stato firmato il 30 luglio 2021; quindi il fine lavori avrebbe dovuto essere per il 13 ottobre 2022; questo termine evidentemente è saltato, atteso che i lavori all’epoca erano ancora in alto mare. Il cartello cantiere della nuova impresa prevedeva fine lavori il 09.03.2023; evidentemente anche questo termine è saltato in quanto i lavori a quella data erano ancora in alto mare@.

“Adesso – prosegue la missiva – il sindaco afferma che finalmente ‘si inizia a vedere in modo più concreto l’avanzamento del cantiere’, affermazione che, considerati i ritardi accumulati, è assolutamente improponibile; sembra in effetti, considerato il contenzioso in atto con l’impresa estromessa, più un sostegno alle tesi difensive del Comune nei confronti della scrivente e non la prospettazione della reale situazione, che, basta affacciarsi dal recinto, non è certo di prossima fine lavori e, sono certo, non per colpa dell’impresa subentrata, ma per le varie vicissitudini di questa gestione”.