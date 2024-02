Anche Cesenatico non dimentica la tragedia delle foibe

Anche il sindaco Matteo Gozzoli, in un post social, ha voluto dedicare un pensiero a questa ricorrenza: “Oggi – ha scritto ieri il primo cittadino di Cesenatico – è Il Giorno del Ricordo dedicato alla memoria. Il nostro Paese con responsabilità ha scelto di non rimuovere o dimenticare nessuna pagina nera della sua storia, per far sì che quegli orrori non si ripetano”.