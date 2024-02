Calcio, tra Granata e Sala un pareggio che non serve a nessuno

Il secondo tempo riserva meno colpi di scena rispetto al primo, soprattutto per via della serie di rigori (almeno uno per parte) negati dall’arbitro alle due compagini. La prima occasione capita ancora a Zarrelli che, sempre di testa, questa volta manda alto. Sempre il Granata, questa volta con Abati, spinge sull’acceleratore ma non trova la rete dopo la conclusione a giro del 13. Dal decimo della ripresa si scaldano i toni anche sulle due panchine, con Bartolini e il suo vice entrambi ammoniti per proteste, e in campo, visti i cartellini gialli sventolati a più riprese dal direttore (saranno 8 in totale a fine gara).

A 10’ dal termine Farabegoli prova a mettersi in proprio, saltando il suo marcatore ed effettuando un tiro cross rasoterra, sul quale però non arriva in tempo nessuno ed esce di pochi centimetri dal palo. Le ultime chances del match invece sono tutte per il Sala, che con l’ingresso in campo di Camaj trova uno sfogo offensivo: prima non arriva per poco sull’assist di Berlati e poi, all’ 89esimo e al 91esimo, trova il tiro due volte, uno parato da Oreste e l’altro fuori.

E’ un punto che, in fin dei conti, non smuove nulla in ambito classifica e fa poco morale per ambedue le squadre, poco precise in zona gol e molto attente sulle azioni difensive.