Suicidio assistito in 42 giorni, scoppia la polemica in Emilia Romagna

In Regione Forza Italia, anticipa Valentina Castaldini a Qn e Repubblica, prepara il ricorso al Tar insieme a cittadini, associazioni e “a chiunque vorrà appoggiare la battaglia”. Martedì, quando la proposta di legge approderà in Regione, la consigliera azzurra chiederà la votazione immediata di una risoluzione per richiedere un parere all’Avvocatura dello Stato. Anche la capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti va in questa direzione. “Le perplessità sul progetto di legge ci sono – dice al Corriere di Bologna – Chiederemo subito che venga posto un quesito all’Avvocatura generale dello Stato, come fatto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. In quel caso è stato rilevato che una legge regionale sul fine vita ‘potrebbe esporsi a rilievi di non conformità al quadro costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni’. Un tema così complesso dovrebbe essere discusso a livello nazionale”.