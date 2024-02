Al via i lavori allo stadio comunale: la capienza sara’ portata a 3300

“Sono cominciati i lavori all’interno dello stadio – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – che ci permetteranno importanti adeguamenti alle due curve e renderanno l’impianto ancora più sicuro. L’idea è quella di tornare a ospitare grandi eventi extrasportivi come concerti estivi con un assetto modulabili e diversi livelli di capienza da poter sfruttare durante la stagione estiva. In questo senso i lavori sono importanti per l’impianto sportivo in sé ma anche per l’ambito turistico e culturale”.