Calcio, pari nel derby. Festeggiano Bakia e Valverde

GRANATA – POL. SALA 0 a 0

Era il derby di giornata ed è finito come peggio non poteva; uno 0-0 che ha lasciato più spazio alle polemiche, per quella che è stata una direzione di gara dubbia, che ne al campo, dove si sono susseguite poche occasioni e le difese l’hanno fatta da padrone. Rimane saldo al nono posto il Granata, lontano sia dai sogni play-off che dalle paure play-out, che invece rischiano di inghiottire il Sala, ancora dodicesimo ma distante una sola lunghezza dalla salvezza certa.

Mondaino – VILLAMARINA 0 a 0

È un pareggio che serve a poco quello del Villamarina, che non molla ancora completamente il treno verso la zona spareggi (distante 3 punti) ma rimane inchiodato nel bassofondo della classifica a 13 punti. In programma per il prossimo turno la sfida contro i Delfini Rimini.