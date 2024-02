Circolo Arci di Borella, alla scoperta dei musicisti di Cesenatico

Si parlerà dei musicisti nati a Cesenatico e soprattutto del momento creativo che ha caratterizzato il periodo dalla prima metà del Novecento e i decenni successivi al secondo conflitto mondiale. Si cercherà di spiegare anche per quale motivo Cesenatico abbia una grande tradizione per questa forma d’arte, visto che non è facile trovarlo in altre realtà vicine.

Si riporterà il calendario indietro di oltre vent’anni, al 2003, quando lo scrittore Leo Maltoni intervenne su questo argomento, nella sua introduzione al libro edito dal Comune e titolato «La musica di Cesenatico nel tempo» con prefazione di Bruno Ballerin, all’epoca assessore alla cultura.