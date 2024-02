Nella serata dedicata a Pantani il Cesena batte anche l’Arezzo

Si è fatta sentire più del dovuto l’assenza di Kargbo (ancora out per infortunio) che solitamente in quelle zolle di campo punge l’avversario. Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo, con gli ospiti che continuano a curare gli interessi difensivi più di quelli offensivi e i bianconeri che non trovano sbocchi, nemmeno dopo gli ingressi in campo di Shpendi e Varone. Prova a farsi avanti l’Arezzo al decimo e al ventesimo, prima con un cross pericoloso di Gaddini che, dopo una deviazione fortuita, finisce fra le braccia di Pisseri e poi con un tiro di Montini, troppo poco potente per impensierire l’estremo difensore. Al minuto 68 il Manuzzi si gela per una frazione di secondo, dopo che una palla sporca stava per finire sui piedi di Montini, il quale si troverebbe a tu per tu con il portiere se non fosse per il provvidenziale intercetto di Adamo che arriva in anticipo e impedisce al 2 di arrivare alla conclusione.

Gli ultimi 20 minuti non regalano emozioni, mentre lo fanno i 4 di recupero assegnati da Vergaro. Al 92esimo Shpendi viene atterrato, secondo lui, dentro l’area mentre non è dello stesso avviso il direttore, che concede una punizione poi sprecata da David, mentre il vero brivido che passa lungo la schiena di tutti i supporters cesenati è quello che avviene all’ultimo minuto, quando Gaddini lascia partire dalla distanza un missile terra-aria che, per fortuna di Toscano e i suoi, finisce di qualche centimetro sopra la traversa.

Altri tre punti pesanti per il Cesena, che attende il risultato da Lucca (dove giocherà la Torres) per sapere se iniziare a fare più di qualche pensiero fondato sulla promozione.