“Ma quali picchiatori! Furono loro a salvare un 15enne dal pestaggio…”

I veri responsabili di quel barbaro episodio sono stati condannati subito dopo l’accaduto con un decreto penale, mentre il procedimento è rimasto in piedi per i quattro giovani che erano intervenuti sul luogo della rissa per sedare gli animi.

Dopo la ricostruzione dei fatti in aula e il pronunciamento della sentenza di assoluzione, il giudice, ieri in tribunale a Forlì, ha fatto i complimenti ai quattro giovani per il senso civico dimostrato.