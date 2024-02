Nel cantiere di via Bramante sono state posizionate le palancole

“Il cantiere di via Bramante – il commento del sindaco Matteo Gozzoli – è molto complesso per via della vicinanza alla ferrovia e per la voragine che lo scorso 25 settembre si è creata sull’asfalto. Sono state necessarie bonifiche delle tubature del gas e rilievi geologici puntuali. Stiamo seguendo le operazioni giorno dopo giorno con i nostri tecnici comunali che collaborano a stretto contatto con la ditta Fabbri di Brisighella. La posa delle palancole è un passo importante, e ora i lavori potranno entrare nel vivo”.