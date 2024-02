Padovan (FdI): “Rifiuti a Cesenatico, i conti non tornano”

“Sono settimane che l’amministrazione si sottrae alle nostre richieste di fare chiarezza sui costi della nuova tariffa; un silenzio che dimostra l’indifferenza per i bisogni di famiglie e imprese. Abbiamo quindi promosso una raccolta firme per portare in Consiglio comunale la voce dei cittadini finora ignorata”. Ha le idee chiare Sebastiano Padovan, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, in merito alla nuova Tariffa Corrispettiva Puntuale della raccolta rifiuti urbani di Cesenatico.