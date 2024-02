Bonus psicologico, ecco come chiedere il contributo fino a 1500 euro

Bonus psicologo, arriva la circolare Inps (n.34 del 15 febbraio). La domanda per l’anno 2023, spiega l’istituto di previdenza, potrà essere presentata dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

La richiesta può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l’apposito servizio; on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).