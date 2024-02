Calcio, ecco gli impegni delle nostre cinque formazioni

BAKIA

Doppio impegno nel giro di pochi giorni per il Bakia, causa la semifinale di Coppa Italia in programma per la settimana a venire, contro il Civitella. L’ottimo recente periodo di forma dei delfini li ha portati dal decimo al settimo posto nelle ultime settimane, ma l’obiettivo play-off dista ancora 5 punti. Non la più difficile delle partite oggi, contro il Civitella undicesimo che sembra riservare buone speranze di risultato.

GRANATA

Morale a fasi alterne per il Granata, reduce dal pareggio contro il Sala e da troppo tempo nella zona centrale della classifica, lontano dalle paure play-out ma anche dalle speranze spareggi promozione. In programma per domenica c’è la sfida contro il Superga 63, penultima della classe, in quello che dovrà essere un ritorno alla vittoria dopo 2 mesi di astinenza.