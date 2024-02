Frenata del Bakia: la sconfitta allontana il sogno play-off

Brutta battuta d’arresto nella corsa ai play-off per il Bakia di Benedetti, che perde in casa contro un ottimo Civitella.

A dire il vero la partita comincia come meglio non si poteva pensare, con Fiaschini che manda in rete un calcio di punizione dal limite grazie ad una bella parabola col piattone: è 1 a 0 e le nubi di ciò che verrà sono ancora lontane.

Passano 10 minuti ed è ancora il Bakia a cercare la via del gol, questa volta con Nava che, arrivato sul fondo, mette in mezzo un cross rasoterra sul quale arriva Qatja prima di tutti; il tiro finisce alto sopra la traversa.

Hanno fame i padroni di casa e, nella fitta nebbia che ha lambito il campo per tutto il primo tempo, le occasioni fioccano: Bracci dalla sinistra rientra sul piede forte e manda fuori giri il diretto avversario per poi scoccare un tiro a giro ben parato da Bellezza.

I primi 20’ sono tutti per i delfini, che avrebbero anche le chances per allungare. Si arriva quindi al 23esimo quando una pennellata da fuori area di Montanari non lascia scampo a Fabbri; la palla si infila sotto al sette e la parità viene ristabilita. La reazione dei ragazzi di Benedetti è quella di chi non vuole assolutamente lasciare punti per strada, difatti è ancora Fiaschini, sempre da punizione, questa volta defilata, ad impegnare l’estremo difensore avversario, con un tiro-cross indirizzato verso lo specchio che viene smanacciato in calcio d’angolo. Botta e risposta pronto degli ospiti che impensieriscono la retroguardia rossa con un’altra conclusione dalla distanza, questa volta di Placci, che finisce fuori di poco. La prima frazione di gioco si chiude con il giallo a Nava, il quale ferma illegalmente Gjonaj lanciato in porta.