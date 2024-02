Nasce l’associazione in ricordo di Giovanni Bissoni

Nata per ripercorrere l’impegno di Bissoni sui temi della sanità pubblica regionale e nazionale, l’associazione sara’ formata da un comitato scientifico per affrontare gli argomenti legati al Servizio sanitario nazionale, ma anche per approfondire il ruolo, l’opera e l’attività relative alla crescita di Cesenatico, quando la cittadina lo ebbe per molti anni come sindaco.