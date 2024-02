Domenica nuovo appuntamento con “Sciroppo di teatro”

La trama

In un mondo in cui pure per guardare le stelle bisogna pagare qualcosa, troviamo una piccola famiglia che dorme, vive e lavora in un’unica stanza. Il loro lavoro è quello di confezionare le sorprese dentro le uova di cioccolato che vende il Signor BanKomat, il padrone della città, colui che possiede la terra e il cielo e che non si fa scrupoli a lasciare le persone letteralmente senza scarpe se non sono in grado di pagare le tasse. Un giorno il piccolo Pino decide di scrivere un messaggio dentro queste uova chiedendo una “piccola bicicletta rossa”, da lui tanto desiderata. Da questo momento partirà un effetto valanga che si trasformerà nella ribellione dei cittadini (scalzi) contro il padrone oppressivo per arrivare al lieto fine.

Con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro.