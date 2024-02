A Cesenatico arriva la Stanza Rosa, un luogo sicuro contro la violenza di genere

“Da sempre – aggiunge la vicesindaca Lorena Fantozzi – portiamo avanti come amministrazione importanti iniziative simboliche per dire no alla violenza di genere ma crediamo che oltre ai gesti simbolici poi sia necessario anche agire. La creazione della Stanza Rosa va in questa direzione e siamo orgogliosi di aver creato all’interno del nostro comune uno spazio reale e tangibile per aiutare tutte le donne vittime di violenza di genere”.

“Questa Stanza Rosa – conclude il Comandante Provinciale di Forlì-Cesena, Colonnello Samuele Sighinolfi – è la prima ad aprire nella provincia di Forlì-Cesena e siamo molto felici che Cesenatico faccia da apripista per il progetto. La violenza di genere è un tema che si sta affrontando sempre di più nel dibattito pubblico ma nonostante questo i casi non sono in calo, affatto. Avere a disposizione un presidio come questo può essere fondamentale per tutto il territorio”.