E’ nato il Comitato Promozione Turistica di Ponente: attività aperte il primo marzo!

Ponente, Quartiere turistico a pochi passi dal centro storico, tipicamente tranquillo e perfetto per famiglie con bimbi, negli ultimi anni ha visto una crescita turistica importante, grazie ai lavori pubblici e agli investimenti delle attività esistenti. Con lo sblocco del comparto delle Colonie, in un futuro non troppo lontano – e’ l’auspicio del neonato comitato – potrebbe diventare un nuovo bacino di importanza strategica per il turismo balneare e sportivo di Cesenatico.