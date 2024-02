Nanni, la famiglia di “contadini musicisti” si racconta

Stefano Nanni si racconta così: «Io come primogenito iniziai per primo col pianoforte, e man mano che si cresceva, c’era più musica anche in casa, contagiando man mano tutti i fratelli, sommando musica a musica, note a note, esercizi a studi. In questa vita la terra rappresenta le radici e l’arte va sempre coltivata, come la prima volta, ecco perché mi considero un musicista contadino, nel senso più profondo del termine».

I fratelli Nanni, Stefano al pianoforte e Gianluca alla batteria, oltre a raccontarsi, suoneranno anche dal vivo assieme al bassista Giorgio Fabbri, nell’ambito di una giornata evento condotta dall’associazione Gan Eden di Karsten Braghittoni.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune di Cesenatico e il contributo di Glamping Cesenatico, Adac Federalberghi, Cooperativa stabilimenti balneari, Adria Bandiere e Romagna Banca.