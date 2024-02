Arnautović fa ricco un forlivese: il suo gol vale quasi 50mila euro!

Per la cronaca, la partita piu’ difficile da indovinare era, in base alle quote, il “2” del Manchester Utd sul campo dell’Aston Villa (pagato da Terrybet 3.28). Un’altra curiosita’ della vincita consiste nel fatto che il giocatore, a parte la “doppia” della partita di Cittadella, non ha mai giocato il segno “X” del pareggio, ma solo i segni “1” o “2”.

Grazie alla quota moltiplicatore di 13.707.66, il valore esatto della vincita è stato di € 49.072,16, di cui € 19.600,70 generati dal bonus multipla di Terrybet.it.