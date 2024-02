Dopo Madonnina e Sala, continua il giro della Giunta nei quartieri

Si sono svolti in settimana i primi due incontri della Giunta nei quartieri della città, un appuntamento tradizionale che si ripete all’inizio di ogni nuovo anno.

Il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaca Lorena Fantozzi e tutti gli assessori hanno cominciato lunedì scorso nel quartiere di Madonnina-S.Teresa e ieri sera sono stati a Sala. Incontri partecipati e buona presenza della cittadinanza. Tanti gli argomenti sul tavolo: viabilità e situazione parcheggi durante le partite del Bakia Cesenatico in zona PEEP, i problemi legati alle zanzare e la realizzazione di una nuova area cani per quanto riguarda Madonnina; nuova realizzazione di pubblica illuminazione in via Vetreto, messa in sicurezza del territorio a Sala dove si è anche parlato del progetto per il nuovo ponte Bailey di via Fenili inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Una parte dell’incontro è stata anche dedicata al progetto della Ciclovia della Rigossa.