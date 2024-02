Niente terzo mandato: quale futuro per Bonaccini?

Non esclusa del tutto l’ipotesi dell’anno sabbatico, una delle destinazioni di Bonaccini potrebbe essere l’Europa e dunque una sua candidatura a Bruxelles il prossimo giugno. Sarebbe un upgrade naturale, se non fosse che la Schlein potrebbe decidere di correre in prima persone e di farlo come capolista. In questo caso, il Governatore terminerebbe regolarmente il suo mandato portando l’Emilia-Romagna alle urne tra poco più di un anno.

A quel punto, chi sarebbe il candidato del Pd? Quattro le ipotesi nel toto-nomi: in pole position l’assessore alle Attività Produttive Vincenzo Colla, ma la sua biografia politica (a partire dal ruolo di segretario regionale della Cgil) non convince l’ala piu’ moderata del partito che, oltre alle politiche sul lavoro, gradirebbe un candidato piu’ innovatore. Per questo, negli ultimi tempi, ha preso quota la candidatura del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, l’uomo a cui Bonaccini darebbe il suo voto. E la Schlein? Il suo primo nome sarebbe Igor Taruffi, assessore regionale al Welfare nella giunta Bonaccini e responsabile organizzazione del Pd targato Schlein.