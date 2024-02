Dance Dream lascia il segno a “Danza in Fiera”: un primo e tre secondi posti!

“Quelli di Firenze – spiega una raggiante Ilaria Esposito – sono risultati di grande valore tecnico perché il livello in gara era molto elevato. Del resto, per partecipare a ‘Danza in Fiera’ e’ necessario passare una selezione molto impegnativa. Per cui, chi arriva a gareggiare a Firenze, ha alle spalle un percorso artistico di grande valore. In questo scenario molto stimolante, credo che la Dance Dream abbia fatto una bellissima figura, portando a casa dei risultati davvero prestigiosi. Siamo orgogliosi di questi risultati ottenuti con tanto sacrificio, ore ed ore di sala prove, riadattamenti, cura maniacale dei dettagli, esercizi di memoria, motivazione e tanto lavoro d’insieme cementato da uno splendido spirito di squadra”.