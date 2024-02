Kargbo da’ la scossa e il Cesena decolla: battuto anche il Pineto (2-0)

È un Cesena che non accenna a fermare la sua corsa spedita verso la Serie B, vittorioso anche quest’oggi contro il Pineto, decimo della classe.

Iniziano forte gli uomini di Toscano, che vanno subito vicini al gol dopo che un tiro di Adamo viene deviato per finire a metà strada fra Shpendi e Corazza; i due bianconeri incespicano sul pallone che finisce comunque sui piedi di Berti, il quale col piatto prova a concludere; pallone fuori di poco. Passano 6 minuti e l’occasione questa volta è per gli ospiti, da calcio di punizione, con Volpicelli che esegue uno schema, trovando libero Sannipoli che stoppa la sfera col petto e prova un destro al volo che termina la sua corsa fuori dalla porta di Pisseri.

Al 15esimo si fa vedere per la prima volta Shpendi, capocannoniere del girone, che intercetta un pallone sulla trequarti avversaria e imbuca per Corazza che entra in area e cade a terra: si tratta di una simulazione per il direttore di gara che infatti ammonisce il 18 bianconero.

È dalla fascia di Donnarumma che il Cesena spinge di più nel primo tempo, ed è proprio dai piedi del 7 che scaturisce l’ennesima chance: dopo aver battagliato a suon di strattonate con Baggi, mette un pallone in mezzo che si rivela pericoloso per Tonti, che non legge la traiettoria e la lascia sbattere sul palo. Il secondo brivido per la retroguardia bianconera arriva invece al 27esimo, quando un filtrante di Volpicelli passa fra le gambe di Prestia e arriva sui piedi di Gambale, che chiama in causa Pisseri dopo aver scoccato il tiro.

Al tramonto del primo tempo il match trova la svolta: Silvestri lancia lungo verso Corazza, che salta il portiere con un tocco di testa e viene atterrato da quest’ultimo: per l’arbitro è cartellino rosso, sventolato in faccia a Tonti. La punizione successiva non viene sfruttata da Donnarumma e si chiudono così i primi 45 minuti.